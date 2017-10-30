На Рышкановке сухое дерево рухнуло на машину. ФОТО

В столичном секторе Рышкановка на машину рухнуло сухое дерево. Тяжелая ветка пробила лобовое стекло и упала в салон. Водитель сообщил, что припарковал автомобиль во дворе всего на несколько минут.

"Я к родителям привез своего трехлетнего ребенка. Когда зашел к ним в квартиру, услышал грохот и подумал, что лестница в подъезде обвалилась. Повезло, что мы с ребенком остались живы", - cказал владелец машины Василий Жубя.



Аналогичная ситуация произошла в этом же дворе два месяца назад.



"Закаленное стекло раскололось на мелкие кусочки. Так как оно было тонированное, под пленкой этого не было видно. Заметил только, когда ехал на работу. Заменил на свои деньги - потратил полторы тысячи леев".



Сотрудники зеленхоза спилили оставшийся ствол и рухнувшие ветки.



Дрова же оставили прямо перед домом, что вызвало недовольство жильцов.

Люди утверждают, что несколько раз обращались в зеленхоз с просьбой спилить старые деревья и сухие ветки.

Автовладелец намерен обратиться к экспертам, чтобы оценить ущерб, а затем подать в суд на предприятие "Зеленое хозяйство".







