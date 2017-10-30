Украинский полицейский помог выкрасть бизнесмена

Сотрудника Деснянского райуправления полиции Киева обвиняют в причастности к похищению бизнесмена. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Киева.

Как отмечается, в сентябре этого года полицейский, используя свои знакомства и будучи осведомленным о способах проведения оперативных мероприятий по установлению местонахождения лиц, предоставил двум мужчинам сведения о местонахождении одного из столичных предпринимателей.

"Воспользовавшись этими данными, 29 сентября 2017 года мужчины на территории Ровно совершили похищение бизнесмена. После этого, при соучастии полицейского, злоумышленники вывезли потерпевшего на автомобиле в одно из сел в Киево-Святошинском районе Киевской области, где удерживали около суток, требуя отдать им денежные средства в сумме 500 000 гривен", - говорится в сообщении.

В итоге, 30 сентября в ходе совместной спецоперации прокуратуры города Киева и Нацполиции потерпевший был освобожден, а двух похитителей задержали, передает korrespondent.net.

Во время досудебного следствия была установлена ​​причастность к этому преступлению полицейского, которому следователем прокуратуры объявлено подозрение в совершении преступления по статье - пособничество в похищении и незаконном лишении свободы человека из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц.

Судом удовлетворено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное следствие в уголовном производстве продолжается.