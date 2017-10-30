США начинают крупные ядерные учения

США 30 октября начинают учения стратегических ядерных сил Глобальный гром, в ходе которых будут отработаны действия средств глобального удара и противоракетной обороны.

Официальный представитель Стратегического командования США Брайан Магуир сообщил, что США заранее предупредили Россию об этом учении, как того требует двустороннее соглашение.

"Согласно положениям (договора) СНВ-3, США и Россия обязаны уведомлять друг друга о крупных ядерных учениях, поэтому Россия была уведомлена об этом учении заранее", − отметил Магуир.

Он указал, что, к примеру, Китай, который также обладает ядерным оружием, не был проинформирован об учениях, поскольку у США нет с Пекином подобного соглашения, передает korrespondent.net.