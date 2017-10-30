СМИ: В Швеции вышли на след хакеров-вымогателей из России

Анонимная группа хакеров, которая предположительно координируется из российского Санкт-Петербурга (Россия), разослала по электронной почте свыше 1,6 млн писем, оформленных в виде посланий от шведской телекоммуникационной компании Telia и почтового оператора PostNord.

Открытие подобного письма и переход по приведенной в нем ссылке ведет к блокировке компьютера пользователя, за снятие которой хакеры требуют выкуп, передает korrespondent.net.

Шведская общественная телевещательная компания SVT в результате утечки получила доступ к базе данных киберпреступников. Журналисты информационной передачи SVT Nyheter совместно с авторами расследовательской программы Uppdrag granskning вышли на след интернет-вымогателей.

По данным репортеров, заражены оказались компьютеры в 31 стране, включая Швецию, Австралию, Польшу, Испанию, Италию, Турцию и Индию. Размер выкупа в большинстве случаев колеблется от 4 до 6 тысяч шведских крон (около 410-620 евро), перечислить его предлагают в биткоинах.

Авторы расследования пришли к выводу о том, что за преступлениями стоят хакеры, связанные с Россией, анализируя полученную в результате утечки переписку вымогателей, которая "ведется по-русски".

В ней речь идет о банковских счетах, зараженных компьютерах и объеме средств, которые удалось заработать в результате кибернападений. Также телеканал выяснил, что используемая преступниками программа шифрования посылает специальный ключ на сервер в России.

IP-адрес, с которого координируется деятельность хакеров, также "управляется с подключения в центре Санкт-Петербурга".