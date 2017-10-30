Компания Apple уволила инженера за видео с флагманом iPhone X, которое сняла и опубликовала в Сети его дочь - блогер Брук Питерсон, передает The Verge. По словам дочери, руководство аргументировало увольнение тем, что ее сотрудник нарушил правила компании.
Как сообщает korrespondent.net, девушка отметила, что для нее стала сюрпризом такая популярность обнародованного ролика. Она также отметила, что видео было удалено по первому требованию производителя.
Однако этого оказалось недостаточно - ее отец был вынужден приносить извинения корпорации, после чего лишился работы. Брук посчитала, что данное решение было несправедливым.
В то же время специалисты издания полагают, что поводом для увольнения могли стать QR-коды, предназначенные для разработчиков, а также кодовые названия моделей устройств, которые в видео можно было заметить.
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