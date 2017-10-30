За год молдавские пограничники выявили 60 поддельных румынских паспортов

Почти 60 фальсифицированных румынских удостоверений личности обнаружили за год молдавские пограничники. Причем 30 из них - только в этом месяце.

Документы принадлежали гражданам Молдовы, которые планировали работать за рубежом. Они переходили границу на КПП Албица и Скулень по молдавским паспортам, а подделки - прятали.

Затем граждане рассказывали, что купили их на территории страны, заплатив от 50 до пятисот евро.