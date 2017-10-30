С 1 ноября автомобилисты Молдовы переходят на зимний режим

Начиная с 1-ого ноября автовладельцы обязаны ездить с ближним светом и днем и ночью. Требование останется в силе до 31-ого марта, пока погода нестабильна и видимость снижается из-за осадков и туманов.

"Административный кодекс не предусматривает штраф для водителей за это нарушение. Однако патрульные инспекторы будут их останавливать и предупреждать, для их же безопасности", сказал пресс-секретарь НИП, Алина Бунгез.

Однако, наказание грозит водителям, которые не оснастят автомобили по сезону и не сменят летние шины на зимние. В случае снегопада или гололеда штраф для них составит тысячу леев.