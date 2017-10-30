Женщины в Саудовской Аравии смогут посещать стадионы

В Саудовской Аравии с 2018 года женщинам будет разрешено посещать спортивные мероприятия на стадионах страны.

"Главное спортивное управление займется переоборудованием стадионов в Эр-Рияде, Эд-Даммаме и Джедде, чтобы подготовить их к приему семей, начиная с 2018 года", − заявил глава ведомства Турки аш-Шейх.

Ранее король Саудовской Аравии выпустил указ, который дает право женщинам королевства на самостоятельное управление автомобилем, а министерство образования позволило школьницам государственных школ заниматься спортом, передает korrespondent.net.