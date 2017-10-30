Под Киевом столкнулись два автобуса. ФОТО

В селе Лютеж Киевской области в понедельник, 30 октября, произошла авария с участием двух маршруток, в результате которой пострадали пассажиры. Об этом сообщает сообщество Киев Оперативный на своей странице в соцсети Facebook.

Так, микроавтобус Mercedes, который ехал в сторону Киева, неожиданно стало раскручивать на скользкой дороге, в результате чего его понесло на встречную полосу движения.

"В это время в его боковую часть на полном ходу влетает другой автобус. Водителя автобуса Богдан зажало в салоне", – говорится в сообщении.

Представители ГСЧС вырезали водителя из искореженного автобуса. Многих людей госпитализировали.

В то же время, пока происходили разбирательства, водитель Mercedes сбежал, передает korrespondent.net.