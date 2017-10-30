Старый металлический мост обрушился в понедельник в деревне индийского штата Керала на юго-западе страны, один человек погиб, 57 получили ранения, сообщает местный новостной портал Oneindia News.
Инцидент произошел около 10.30 по местному времени (8.00 мск). По данным портала, во время происшествия на мосту находились около 70 сотрудников компании Kerala Minerals and Metals.
Все пострадавшие доставлены в местные больницы. Власти не исключают, что в результате обрушения моста несколько человек могли утонуть в озере, проводится поисковая операция, сообщает РИА Новости.
#WATCH One dead, at least 57 injured in a bridge collapse in Chavara near Kerala's #Kollam. pic.twitter.com/0flv4IRQ8o— ANI (@ANI) October 30, 2017
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