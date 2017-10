Инцидент произошел около 10.30 по местному времени (8.00 мск). По данным портала, во время происшествия на мосту находились около 70 сотрудников компании Kerala Minerals and Metals.



​Все пострадавшие доставлены в местные больницы. Власти не исключают, что в результате обрушения моста несколько человек могли утонуть в озере, проводится поисковая операция, сообщает РИА Новости.

