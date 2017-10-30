Майя Санду написала письмо, адресованное Большой двадцатке

Майя Санду подписала вместе с другими бывшими министрами образования и главами правительств других стран, членами группы Atlantis, письмо, адресованное Большой двадцатке (G20) в целях продвижения образования на глобальном уровне.

Также письмо группы Atlantis, созданной недавно при поддержке фонда Varkey, содержало просьбу об увеличении государственных инвестиций в образование, передает tv8.md.

"В Республике Молдова улучшение качества образовательного процесса предполагает возобновление реформ на всех уровнях, но, в первую очередь, существенное увеличение заработных плат преподавателей, реструктуризацию учреждений начального и непрерывного образования педагогических кадров и адекватное финансирование этих учреждений", - написала лидер партии "Действие и Солидарность" на своей странице в Facebook.

Майя Санду также отметила, что образование должно быть в центре внимания общества и приоритетом правительства в тех странах, которые хотят быть цивилизованными и процветающими.