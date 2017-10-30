Ураган "Герварт" в Европе: число жертв возросло до шести. ФОТО

Число жертв урагана "Герварт", который обрушился на Европу накануне, увеличилось до шести, сообщают СМИ.

По данным Radio Poland, на севере Польши разбился водитель автомобиля, врезавшегося в дерево, которое упало на проезжую часть. Еще один мужчина погиб в юго-западной части страны после того, как на его машину рухнуло дерево. В ряде регионов объявлено штормовое предупреждение, сообщает РИА Новости

Телеканал Euronews передает, что в Чехии жертвами непогоды стали два человека — мужчина и женщина, на них также упали деревья. Железнодорожное сообщение в стране частично прервано. Зоопарк в Праге закрыт.

Как ранее сообщали немецкие СМИ, в Германии в результате урагана два человека погибли в федеральных землях Нижняя Саксония и Северный Рейн — Вестфалия, еще несколько пострадали. Reuters также передает, что на один из немецких островов в воскресенье выбросило 225-метровый грузовой корабль "Glory Amsterdam". Местные власти в настоящий момент следят, чтобы из судна не просочилось перевозимое им топливо. В немецком железнодорожном концерне Deutsche Bahn сообщили, что стихия нанесла "значительный ущерб" на нескольких ключевых маршрутах. По некоторым направлениям поезда направятся только позже в понедельник, 30 октября. По данным агентства, от урагана пострадал и город Гамбург, центр которого затопило в связи с обильными осадками, передает newsru.com.







