"Ограбление века": власти Мексики изъяли содержимое полутора тысяч частных сейфов

Громкий скандал разгорается в Мексике — власти изъяли содержимое более 1,5 тысячи частных сейфов в хранилище First National Security de Mexico в Канкуне.

"Власти мотивировали свои действия поиском незадекларированных средств, полученных от преступной деятельности, однако в итоге пострадали и ни в чем не повинные вкладчики", — сказала почетный консул России в этом городе Армина Вольперт

По ее словам, поиск незаконных средств связан в первую очередь с расследованием деятельности бывшего губернатора штата Кинтана-Роо Роберто Борхе. Его задержали в начале июня в Панаме при попытке вылететь во Францию. Полиция подозревает Борхе, который был главой Кинтана-Роо в 2011–2016 годах, в коррупции.

Оценить сумму денежных средств и драгоценностей, которые изъяла специализированная прокуратура по делам организованной преступности Мексики, сейчас не берется никто. "Однако уже сейчас это названо "ограблением века", — отметила консул.

Власти предлагают арендаторам сейфов приехать в Мехико и дать пояснения о происхождении финансовых средств. По словам Вольперт, это может быть затруднительно, так как в сейфах хранились, в том числе, и наследственные ценности, а также документы, к которым теперь доступ владельцев невозможен, сообщает РИА Новости

Вольперт рассказала, что в связи с этой ситуацией и из-за возможных протестов власти стянули в Канкун силы безопасности, которые перекрыли весь город и выставили блок-посты по его периметру.





