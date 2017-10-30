Автомобиль в США врезался в запряженную лошадьми карету: три ребенка погибли

Три ребенка погибли, еще шесть находятся в критическом состоянии после того, как автомобиль врезался в запряженную лошадьми карету в американском штате Мичиган, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в городе Шеридан в 8.34 утра (14.30 млд) в воскресенье, когда пикап "врезался и снес" карету, в которой находилось 9 несовершеннолетних.

Среди погибших дети 7, 9 и 12 лет. Еще шесть детей доставлены в больницы с тяжелыми ранениями, их состояние оценивается как критическое, сообщает РИА Новости

Полиция проводит расследование инцидента. Причины аварии пока неизвестны, однако следствие исключило версии алкогольного или наркотического опьянения водителя.

Водитель пикапа не пострадал и сотрудничает с правоохранительными органами.







