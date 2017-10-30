Нашествие осьминогов в Уэльсе обеспокоило ученых

На побережье Уэльса в графстве Кередигион выбросились десятки осьминогов, сообщает The Telegraph.

В течение трех дней животные по неизвестным причинам выбирались из воды и ползали по песку. Странное поведение осьминогов озадачило местных жителей. По их словам, ничего подобного они раньше не видели.

Кудрявые осьминоги — достаточно распространенный вид у берегов Великобритании, однако обитают они на глубине около ста метров.

Биолог из Бристольского университета Стив Симпсон назвал поведение осьминогов "крайне странным". Сотрудник Национального морского аквариума в Плимуте Джеймс Райт выразил опасение, что с головоногими может быть что-то не так, пишет РИА Новости

"Слишком много особей на одном пляже, это очень странно. Осьминогов находили даже в приливной зоне, а это указывает на то, что с ними, к сожалению, не все в порядке", — заявил он.

Райт предположил, что осьминоги могли выброситься на берег после шторма и понижения атмосферного давления.