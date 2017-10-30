Власти Мадагаскара призвали граждан отказаться от Фамадиханы — ритуальных танцев с мертвыми родственниками — из-за эпидемии чумы, сообщает Daily Mail.
"Если человек умер от легочной чумы, а затем его могилу вскрывают для проведения Фамадиханы, то инфекция может передаваться тем, кто контактирует с телом", — заявил руководитель штаба министерства здравоохранения Вилли Рандриамаротия.
По данным ВОЗ, с 1 августа по 20 октября на Мадагаскаре зарегистрировано 1153 случая подозрения на чуму, 300 из них подтверждены лабораторными тестами. От заболевания скончались 94 человека. Чума распространилась на 37 из 114 регионов островного государства.
Фамадихана — ритуальная церемония почитания мертвых, во время которой покойников достают из могилы, меняют им саван, берут на руки и танцуют с ними, а затем кладут обратно в могилу.
Согласно местным верованиям, человек переходит в иной мир только тогда, когда его тело полностью разложится, а до этого времени ему нужно периодически "встряхиваться", общаясь с родными и близким, пишет РИА Новости
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