Мужчина в костюме Санта-Клауса открыл стрельбу на вечеринке в США

Мужчина в костюме Санта-Клауса открыл огонь на вечеринке по случаю Хеллоуина в американском городе Остин (округ Тревис, штат Техас), три человека получили ранения, сообщает издание My Statesman со ссылкой на полицию.

Двое пострадавших были доставлены в больницу в критическом состоянии, состояние третьего оценивается как тяжелое. Еще один отказался от госпитализации.

Нападавшего задержали на месте. Ему оказывают медицинскую помощь, однако правоохранительные органы заявляют, что не применяли силу при задержании. По данным следствия, мужчина был знаком с пострадавшими и пришел на вечеринку в числе гостей.

Мотивы преступления пока не уточняются, пишет РИА Новости





