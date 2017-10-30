15 млн долларов за туфли: британский дизайнер создала самую дорогую обувь в мире

Британский дизайнер Дебби Уингхем представила самую дорогую в мире пару обуви – туфли стоимостью 15 млн долларов.

Утонченные туфли на шпильке сшиты 24-каратными золотыми нитками и украшены 1000 бриллиантами в платине, пишет Luxury Launches. Главным украшением обуви стали два розовых бриллианта весом 3 карата каждый. Их общая стоимость составила 8,8 млн долларов.

Также, на туфлях красуются голубые бриллианты весом по два карата стоимостью 1,9 млн долларов за каждый. Сообщается, что неординарные туфли созданы на заказ, пишет nv.ua

Дебби Уингхем славится талантом превращать самые простые вещи в предметы роскоши. Ранее она представила самое дорогое платье, инкрустированное черными бриллиантами. Его цена составила 4,6 млн долларов.

Также, среди ее творений – абайя, украшенная красными бриллиантами, с ценником в 15,5 млн долларов. Но главным ее творением можно назвать торт за 64,2 млн долларов.