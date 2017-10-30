Траян Бэсеску стал председателем партии унионистов Молдовы

Траян Бэсеску написал на своей странице в Facebook, что румыны не могут продолжать жить разделенными Прутом, по желанию Сталина и Гитлера, "которые, используя пакт Риббентропа-Молотова, разделили страну". Такое сообщение было передано Кишиневу на заседании Партии национального единства, почетным председателем которой он является, передает mediafax.ro.

"Сегодня я был в Кишиневе, чтобы участвовать в создании молодежного крыла Партии национального единства, чьим почетным председателем я являюсь. В политике новой унионистической партии существует желание привлечь как можно больше молодежи из Республики Молдова, с помощью которых может быть достигнуто объединение Молдовы и Румынии", написал экс-президент Румынии на своей странице в Facebook.

Бэсеску заявил, что одним из сообщений Кишиневу была необходимость объединения.

"Одним из моих сообщений было то, что румыны не могут жить, будучи разделенными Прутом, по желанию Сталина и Гитлера, которые с помощью пакта Риббентропа-Молотова разломали страну надвое", сообщил Бэсеску.

Партия национального единства была создана в феврале 2016 года под названием Правой Партии. ПНЕ является политическим формированием, продвигающим идеалы единства Румынии, путем объединения Республики Молдовы с Румынией.

На конгрессе, прошедшем в июне 2017 года, экс-президент Румынии Траян Бэсеску был единогласно избран почетным председателем формирования.