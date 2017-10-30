Wizz Air ввел новые правила перевозки багажа

Венгерский лоукостер Wizz Air отменил оплату за ручную кладь. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В компании отмечают, что пассажирам будет автоматически предоставлена возможность перевозить один предмет ручного багажа размером 55x40x23 см и максимальным весом 10 кг, стоимость которого будет включена в цену билета.

Также путешественники смогут взять с собой на борт покупки из дьюти-фри после прохода контроля безопасности, сообщает nv.uaНапомним, последний раз лоукостер менял правила провоза ручной клади в октябре 2012 года. Тогда была введена плата за ручную кладь, превышающую размеры 42x32x25см. Таким образом, до сегодняшнего дня существовало разделение ручной клади на бесплатную маленькую (42х32х25 см) и платную большую (56х45х25 см, вес до 15 кг).

Отметим, что отмену платы за ручную кладь Wizz Air анонсировал еще в июле.