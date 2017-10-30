Культовая заставка из Матрицы оказалась рецептом из кулинарной книги

Дизайнер культового фильма Матрица Саймон Уайтли раскрыл секрет создания заставки с зелеными падающими символами.

Оказалось, что в кадре появляются иероглифы из японской кулинарной книги жены Уайтли (она по происхождению японка). Об этом он рассказал в интервью журналисту издания CNET.

Он взял символы из рецепта суши, перемешал их, зеркально отобразил, смешал с цифрами и сформировал в падающие столбики.

"Мне нравится рассказывать всем, что код Матрицы сделан из японских рецептов суши", - говорит дизайнер.