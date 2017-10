Таким образом болельщики выражали недовольство собственниками клуба - Ассемом и Эхабом Алламом.

Судья остановил матч, а стюарты, при помощи игроков, вынуждены были очистить поле от лишних предметов. Мячики убрали за две минуты, после чего судья продолжил поединок, пишет nv.ua

В конце концов, Халл Сити уступил со счетом 2-3.

Hull City fans stop play at 19:04 into the game #hcafc pic.twitter.com/dPy9x7HDdZ