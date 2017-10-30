Ученые возобновили поиски Ноева ковчега

Профессор Пол Эсперанте из Калифорнии проводит углубленные исследования в надежде найти библейский ковчег, который искали в течение многих столетий.

Исследователь уверен, что вскоре обнаружит на горе Арарат останки Ноева ковчега.

"Моя цель состоит в том, чтобы посетить места вокруг горы, чтобы найти подсказки о катастрофических событиях прошлого. Я считаю, что строгая, серьезная научная работа необходима в этой сфере. У нас есть технические ресурсы, и мы можем работать вместе с местными экспертами", - заявил профессор турецким СМИ после прибытия в страну.

Отмечается, что за последние дни Эсперанте провел встречи с примерно сотней ученых, которые также пытаются найти ковчег, пишет nv.ua

История Ноева ковчега упоминается в иудаизме, христианстве и исламе. Исторические данные свидетельствуют о том, что сильное наводнение действительно было примерно во времена истории о Ное.

Одним из основных мест, где, по мнению искателей, может находиться ковчег, является так называемая Араратская аномалия. Аномалия представляет собой объект неизвестной природы, выступающий из снега на северо-западном склоне горы Арарат, в 2200 метрах от вершины. Ученые, имеющие доступ к снимкам, объясняют образование естественными причинами. Исследования на месте затруднены, потому что местность является военной закрытой зоной, и доступ туда ограничен.