Школьники ушли на осенние каникулы

Более 330 тысяч учащихся ушли сегодня на осенние каникулы.

Как передает Молдпрес, в этом году было решено, что каникулы для учащихся начальных классов, гимназий и лицеев начнутся одновременно и продолжатся для всех семь дней.

«Многие родители выступили с такой просьбой, мотивируя ее тем, что в семье несколько детей, и на время каникул им не с кем оставить младшего ребенка. Таким образом, все ученики вернутся с каникул 6 ноября», - рассказала заместитель начальника Управления доуниверситетского образования Министерства просвещения Мариана Гораш.

Периоды отдыха учеников в 2017-2018 учебном году установлены указом Министерства просвещения. Зимние каникулы продлятся две недели, с 23 декабря по 8 января, весенние запланированы на период с 8 по 11 марта; пасхальные - 7-16 апреля и летние - 1 июня-31 августа.