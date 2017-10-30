Террористы выпустили плакаты с угрозой казни Месси и Неймара

Террористическая группировка "Исламское государство" в очередной раз угрожает футбольному миру. ИГИЛ выпустила пропагандистские плакаты, на которых изображены аргентинский лидер "Барселоны" Лионель Месси и бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар.

Оба игрока изображены в оранжевой тюремной одежде, в которой террористы обычно выводят людей перед казнью и с ними рядом стоит боевик с закрытым лицом и пистолетом. Плакат гласит: "Вы не будете в безопасности, пока ее нет у нас в мусульманских странах".

Как отмечает Вести.ру, что "Исламское государство" не в первый раз угрожает людям футбола. Ранее террористы назвали "врагом Аллаха" тренера футбольной сборной Франции Дидье Дешама. Также в сетях распространялся плакат с угрозами относительно безопасности чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.