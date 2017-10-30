Во Вьетнаме официально запретили криптовалюты

С 1 января 2018 года выпуск, оборот и использование криптовалют в качестве средства платежей – как биткоина, так и всех прочих — будут преследоваться во Вьетнаме как уголовное преступление. За нарушение закона виновный должен будет уплатить штраф в сумме, эквивалентной $9 тыс.

Еще совсем недавно сообщалось о том, что руководство страны намеревалось добиться интеграции криптовалют в систему правительства. По сведениям региональных информагентсв, премьер-министр страны Нгуен Суан Фук поручил Центробанку Вьетнама, министерству финансов и министерству общественной безопасности выработать нормативно-правовой режим для использования криптовалют.



Оценку легализации биткоина планировали завершить к следующему августу, а все юридические документы подготовить к концу 2018 г. Кроме того, чиновники могли разработать новый налоговый режим для криптовалют.



Не совсем понятно, что послужило причиной такого скорого решения, но, тем не менее, власти Вьетнама определились с политикой в отношении криптовалют: запретить и наказывать тех, кто будет их использовать, передает Вести.ру.



Государственный банк Вьетнама внес поправки в монетарную политику страны, согласно которым обращение и выпуск биткоина и других криптовалют станут незаконными с 1 января следующего года. Нарушение будет расцениваться как уголовное преступление, наказание - штраф, эквивалентный $9 тыс.



Криптовалюты становятся незаконными средствами платежа, и под запрет попадают любые операции с цифровыми активами. В постановлении Госбанка Вьетнама говорится что в качестве платежных средств в стране могут использоваться лишь чеки, инкассовые и платежные поручения, банковские карты и любые другие инструменты, утвержденные центральным монетарным регулятором страны.