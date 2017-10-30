Летучие мыши помогли изучить изменения климата

Изотопы азота, содержащиеся в гуано летучих мышей, позволят больше узнать об изменениях климата, утверждают ученые. Результаты исследования были опубликованы в журнале Scientific Reports.

В горах на северо-западе Румынии находятся отложения гуано летучих мышей, накопившиеся за более чем 1000 лет. Азот, циркулирующий в лесах умеренной климатической зоны, очень чувствителен к изменению объема выпадающих зимой осадков. Изотопы азота попадают в почву, оттуда – в листья растений, которые едят насекомые. Мыши поедают насекомых и в результате изотопы азота попадают в гуано.

Обнаруженная в Румынии трехметровая куча гуано содержит отходы жизнедеятельности летучих мышей примерно за 1200 лет. Использовав 10-сантиметровый образец отложений, исследователи измерили соотношение изотопов азота N14 и N15 и сопоставили полученные данные с известной информацией об изменении климата в этом регионе. Выяснилось, что чем более влажным становился климат, тем больше в отложениях присутствовало N15.

Основываясь на обнаруженной закономерности, исследователи смогли восстановить историю изменений климата вплоть до 1600-х годов н. э. Благодаря новому методу можно узнать об изменениях климата и в более раннее время, уверены они, сообщает gazeta.ru