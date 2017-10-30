Елена Летучая будет работать на Первом канале

Первый канал подтвердил приглашение телеведущей Елены Летучей.

3 октября Летучая экспромтом сделала репортаж из воронежской больницы №2, обнаружив там антисанитарные условия и грубые нарушения. За наведение порядка в учреждении взялись местные волонтеры, а прокуратура начала проверку, пишет gazeta.ru.

«Первый канал, оценив значимость и резонанс случившегося, сделал Елене Летучей предложение стать ведущей новой программы. Теперь Елена будет принимать обращения не только о нарушениях в ресторанах и отелях», – рассказали в пресс-службе.

В рамках проекта «Летучий отряд» ведущая соберет команду единомышленников, готовых научить зрителей бороться за свои права.

«Я хочу рассказать телезрителям о том, что безвыходных ситуаций нет и каждую проблему можно и нужно решать», – заявила Летучая