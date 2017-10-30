Опубликовано первое фото скоростного туннеля под Лос-Анджелесом

Бизнесмен Илон Маск выложил первый снимок туннеля недалеко от Лос-Анджелеса, постройкой которого занимается его компания Boring Company. Об этом сообщает Mashable.

Маск получил официальное разрешение от местных властей и теперь закладывает тестовый участок туннеля, который по задумке автора обеспечит скоростное транспортное сообщение в крупных американских городах.

На опубликованной фотографии можно увидеть, как выглядит туннель в реальности — до этого проект демонстрировался только в рамках концепт-видео, пишет gazeta.ru