Фотограф поймал в объектив крылатое "чудо света"

Вооруженный фотокамерой Фусек Петерс вел свою охоту в Испании, когда в его объектив постучался гриф Рюппеля — редчайший стервятник, которого называют «одним из чудес света».

Африканский сип (второе название этой птицы) — один из самых редких стервятников, встречающихся в Европе. Как полагают орнитологи, только шесть представителей этого вида все еще находятся в западной части Евразии.

Петерс был, мягко говоря, в восторге от своей охоты. В тот день ему не только удалось сфотографировать птицу, но и подобраться к ней довольно близко, передает Моя планета.

Грифы Рюппеля — крупные стервятники, нередко достигающие двух метров, которые летают очень высоко. Известен случай столкновения птицы с самолетом на высоте 11 277 м.

Птиц высокого полета не так-то просто увидеть в небе, не то что сфотографировать, передает The Daily Mail. Так что это событие стало одним из важнейших в жизни увлеченного фотографа. Почему гриф оказался настолько дружелюбным по отношению к фотографу — загадка. Возможно, ему просто хотелось общения.

Впереди у птицы нелегкий путь к Гибралтарскому проливу, для этого ему придется взлететь на рекордную высоту, а затем, преодолев тысячи километров над африканским континентом, достигнуть юга Африки.