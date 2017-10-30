Тысячи древних рисунков нашли на необитаемом карибском острове

Коренные народы, более 800 лет назад жившие на отдаленных островах в Карибском море, оставили после себя множество примеров наскальной живописи, созданной, судя по всему, под воздействием наркотических веществ.

Странные рисунки нашлись в коридорах пещер на необитаемом ныне острове Мона в Карибском бассейне. Благодаря исследованиям, начатым в 2013 году, были раскрыты более 70 пещерных ходов, испещеренных загадочными рисунками доколумбового периода.

Некоторые из них вырезаны на камнях, другие нарисованы красками, передает Моя планета.

«Для коренного населения пещеры представляли духовное пространство, значит, эти рисунки — модель их религиозных убеждений. Они поедали бобы дерева кохоба, которые вызывали галлюцинации, и устраивали свои ритуалы», — объясняет доктор Яго Купер из Британского музея. Вероятно, под воздействием бобов аборигены рисовали эти замысловатые пещерные картины.

Большинство рисунков расположены в очень узких коридорах глубоко в пещерах, к некоторым крайне сложно подобраться, поэтому исследователи буквально ползком изучали все труднодоступные места.

Ученые считают, что столь укромные уголки, куда не проникал свет, производили самое эффектное впечатление на древних художников: «В темноте ваши чувства полностью трансформируются. Вы находитесь вне зоны комфорта — испытываете священный ужас или просто душевное волнение. Также, наверняка, чувствовали себя художники».

Пещера в сознании аборигенов могла представлять собой границу между реальным миром и миром теней. Ее «населяли» свои призраки, которых так старательно изображали люди доколумбовых племен.