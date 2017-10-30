Взрыв на шахте в Румынии: один человек погиб

Один человек погиб и трое пострадали в результате взрыва на угольной шахте в Румынии. Инцидент произошел в румынском угледобывающем бассейне Валя Жиулуй. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство Аджерпрес. Пострадавших шахтеров доставили в больницу Бухареста.

Как сообщается, неполадки в вентиляционной системе могли привести к взрыву метана. Шахту хотели закрыть еще в 2009 году, планировалось, что до конца 2017 года работа здесь должна быть полностью прекращена. В шахте работают около 300 человек из двух тысяч, которые были там раньше, пишет ren.tv

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