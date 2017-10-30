Подростки на авто врезались в дом, а затем ограбили сделавших им замечание москвичей

В Москве четверо подростков 15-16 лет врезались на автомобиле в дом, а затем совершили ограбление.

Как стало известно , инцидент произошел на улице Севастопольская. Двое москвичей сделали подросткам замечание после того, как они въехали на машине в дом.

На это молодые люди ответили агрессивно. Они устроили драку, в ходе которой похитили у женщины золотой браслет стоимостью 7 тысяч рублей, а у мужчины мобильный телефон.

После этого подростки скрылись с места преступления. Пострадавшие сообщили обо всем в полицию. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, пишет ren.tv