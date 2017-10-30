Британские ученые выяснили с точностью до дня, когда произошла одна из описанных в Библии кровавых битв, а также объяснили, что значат слова об остановке солнца и луны во время сражения.
Предводитель еврейского народа Иисус Навин во время завоевания Ханаана, Земли Обетованной, в битве с пятью царями призывал: «Стой, солнце, над Гаваоном, и луна, над долиною Аиалонскою!» «И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим», — гласит дальнейший текст Библии в современном переводе.
Профессор Колин Хамфрис и его соавтор Грэм Уэддингтон из Университета Кембриджа предположили, что сюжет мог быть основан на действительном наблюдении некоего «крупного астрономического события», передает Моя планета со ссылкой на Telegraph.
Ученые проверили оригинальный древнееврейский текст Книги Иисуса Навина и выяснили, что этот фрагмент можно также интерпретировать как «солнце и луна перестали светить».
Таким образом, речь могла идти о затмении. Ученые рассчитали, в какой день в прошлом могло произойти это явление. При этом они проверяли возможность не только полного, но кольцевого затмения – когда Луна стоит прямо перед Солнцем, но при этом слишком далеко от Земли, чтобы закрыть звезду полностью.
Исторические источники указывали, что израильтяне действовали в Ханаане между 1500 и 1050 годами до н. э. Согласно вычислениям соавторов, единственное кольцевое затмение, видимое в регионе в указанный период времени, имело место 30 октября 1207 года до н. э. Именно в этот день, судя по всему, и состоялось сражение, описанное затем в Библии.
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