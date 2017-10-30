Мальчик в Китае предложил незнакомой женщине стать его "мамой" за 75 долларов

В Китае мальчик предложил женщине 500 юаней (примерно 75 долларов) за то, чтобы та заменила ему маму на время родительского собрания. Об этом сообщает портал Shanhaiist.com.

По словам женщины, она обнаружила объявление школьника через приложение, пользователи которого готовы платить деньги за совместное времяпрепровождение — например, за просмотр кино.

В переписке с ней мальчик объяснил, что его отец всегда в разъездах и что его учитель злится из-за того, что никто не приходит на родительские собрания. Именно поэтому ему нужен кто-то на роль "мамы", которая могла бы прийти к нему в школу на два часа, пишет РИА Новости

Женщина не уточнила, приняла ли она в итоге это предложение.





