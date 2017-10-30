В Китае мальчик предложил женщине 500 юаней (примерно 75 долларов) за то, чтобы та заменила ему маму на время родительского собрания. Об этом сообщает портал Shanhaiist.com.
По словам женщины, она обнаружила объявление школьника через приложение, пользователи которого готовы платить деньги за совместное времяпрепровождение — например, за просмотр кино.
В переписке с ней мальчик объяснил, что его отец всегда в разъездах и что его учитель злится из-за того, что никто не приходит на родительские собрания. Именно поэтому ему нужен кто-то на роль "мамы", которая могла бы прийти к нему в школу на два часа, пишет РИА Новости
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День в целом благоприятен. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Перегрузки чреваты нервным срывом.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Успешным окажется обращение в органы власти.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Пришло время пожинать плоды.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Вероятна новая романтическая связь.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Успешны знакомства и поездки.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Не будьте неблагодарными.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
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