Датский изобретатель сознался, что расчленил журналистку, но не убивал ее

Датский изобретатель Петер Мадсен, подозреваемый в убийстве шведской журналистки Ким Валл, вновь изменил показания, касающиеся обстоятельств трагедии.

Как передает ТАСС, об этом сообщили в полицейском управлении Копенгагена, согласно которым подозреваемый заявил, что Валл умерла в результате отравления угарным газом на борту построенной им подводной лодки UC3 Nautilus.

При этом 46-летний Мадсен сообщил, что после этого расчленил тело 30-летней журналистки и сбросил его за борт. Он по-прежнему отрицает свою вину в убийстве женщины, передает Вести.ру.

Ранее изобретатель рассказывал на допросах, что после интервью высадил Валл живой и здоровой на берег.

Когда в море нашли женский торс, Мадсен сообщил, что его гостья погибла по трагической случайности — после того, как получила удар по голове металлическим люком субмарины. Он также объяснял, что не знает, почему в море было найдено лишь туловище женщины с привязанным к нему грузом.

После того как на дне залива нашли сумку с головой Валл, и проведенная экспертиза "не выявила повреждений черепа или иных признаков тупой травмы головы", датчанин "вспомнил" про угарный газ.

Мадсен был арестован 11 августа 2017 года по подозрению в убийстве шведской журналистки Ким Валль, которую последний раз видели живой на борту построенной им подлодки, утонувшей несколькими днями ранее.