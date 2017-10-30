Задержан "домушник", который обворовывал квартиры и частные дома

Правоохранители задержали 38-летнего жителя Страшенского района, который обворовывал квартиры и частные дома.

Погорел домушник на краже личных вещей из особняка в Крикова, куда он проник через балкон.

На его счету еще и квартира в центре столицы. Мужчина признал свою вину. Ему грозит штраф до 17 тысяч леев или до 5 лет тюрьмы.