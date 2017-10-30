Ящики с контрафактным алкоголем обнаружили в машине жителя Флорешт

Почти 180 бутылок дивина местного производства, перевозимых без документов о происхождении, были задержаны на государственной границе.

Как сообщает noi.md, в конце прошлой недели, получив оперативную информацию, пограничники совершили рейды в зоне ответственности Сектора пограничной полиции «Сороки».

Между населенными пунктами Залучены – Немировка был остановлен для проверки автомобиль «Dacia Logan», в котором были водитель – 36-летний житель города Флорешты и 44-летний пассажир. После проверки документов, удостоверяющих личность, транспортное средство подвергли тщательному контролю.

В салоне и багажнике пограничники обнаружили шесть ящиков с 179 бутылками напитка дивин без акцизных марок. Пассажир, заявивший, что бутылки с алкоголем принадлежат ему, не смог представить акты о происхождении и сопроводительные документы. В самом начале расследования выяснилось, что дивин поддельный. Чтобы подтвердить подозрение, напиток отправлен на экспертизу.