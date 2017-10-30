Какой будет погода на этой неделе

Неустойчивый характер погоды обещают синоптики на этой неделе. В целом по стране будет облачно, с прояснениями. И только в пятницу ожидается небольшой дождь.

Температура воздуха в первой половине недели будет колебаться от +5 до +8 градусов в дневное время. Ночью термометры опустятся до отметки -3 градуса Цельсия.

Вторая половина недели обещает быть более теплой: от +7 до +12 градусов днем и от +1 до +6 градусов ночью, пишет rtr.md