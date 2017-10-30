Траур в Чадыр-Лунге: в память о погибших в ДТП в городе приспустили флаги

В Чадыр-Лунге сегодняшний день объявлен траурным в связи с гибелью троих молодых людей в аварии, которая произошла в ночь с 27 на 28 октября. Об этом сообщил глава города Анатолий Топал.

Он распорядился в день траура на территории муниципия Чадыр-Лунга приспустить государственные флаги.

Кроме того, телерадиокомпаниям и учреждениям культуры было предложено отменить в день траура развлекательные передачи и мероприятия. А учреждениям и предприятиям в день траура было рекомендовано в 9.00 почтить память погибших минутой молчания.

Авария произошла на выезде из Чадыр-Лунги в сторону села Валя-Пержей. При лобовом столкновение иномарки и «Жигули» водитель иномарки отделался легкими телесными повреждениями, у него было сломано ребро.

Находящиеся в «Жигули» молодые люди в возрасте от 19 лет до 21 года скончались. Двое погибли на месте, ещё один участник ДТП скончался в больнице.

Еще один пострадавший в тяжелом состоянии находится в больнице, передает gagauzmedia.md.