Задержан водитель авто, сбивший насмерть мужчину в Кагуле

Сотрудники Нацинспектората патрулирования нашли водителя авто, в минувшую субботу сбившего насмерть 55-летнего мужчину в Кагуле.

Трагедия произошла 28 октября вечером около 19.00. После инцидента водитель скрылся с места происшествия.

В полиции выяснили, что наезд совершил 50-летний мужчина за рулем Ford. Во время задержания он признал свою вину в этом происшествии.

Существует также подозрение, что он находился в нетрезвом состоянии. Так это или нет — предстоит установить специалистам. Мужчина задержан, проводится расследование, пишет aif.md







