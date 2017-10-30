Хорватия решила перейти на евро

Хорватия планирует присоединиться к еврозоне в течение восьми лет. Об этом заявил глава хорватского правительства Андрей Пленкович на экономической конференции, посвященной внедрению евро в Хорватии, сообщает Reuters.

"Мы не будем указывать точные даты, но мы хотим, чтобы Хорватия стала членом еврозоны в течение двух правительственных сроков", - сказал Пленкович.

Правительство Пленковича пришло к власти год назад, напоминает korrespondent.net.