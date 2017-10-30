Двое молдаван попались на краже в Италии

В Италии двух молдаван поймали с поличным посреди улицы. Они пытались снять шины с припаркованного на улице автомобиля.

Инцидент произошел несколько дней назад в коммуне Бедиццоле провинции Брешиа.

Наши соотечественники 25 и 27 лет соответственно поставили машину на кирпичи и принялись снимать с нее шины.

Однако во время «операции» машина внезапно рухнула и разбудила живущих поблизости людей, которые и вызвали полицию.

Прибыв на место происшествия представители правоохранительных задержали горе-воров. В машине их ожидали их 20-летние возлюбленные. Там же полицейские нашли автомагнитолу и шины, снятые ранее с других машин, пишет aif.md





