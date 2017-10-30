Учёные связали болезни с группой крови

Учёные из Университета Вермонта провели исследования, результатом которых стала целая "таблица" заболеваний по группам крови, сообщает британская газета Mirror.

Определённая группа крови повышает риск появления болезней, связанных с памятью и работой мозга. Наиболее подверженными нейродегенеративным заболеваниям являются носители четвёртой группы крови — с кровью этого типа исследователи связывают большинство когнитивных расстройств.

Обладатели второй и третьей групп крови наиболее подвержены риску развития рака желудка и поджелудочной железы. Учёные из Каролинского института в Швеции отметили, что среди всех пациентов с такими диагнозами почти 30% являются обладателями второй и третьей групп крови с положительными и отрицательными резус-факторами.

Обладатели первой группы, по данным учёных, оказались сильнее остальных подвержены риску возникновения язвенных болезней и болезней сердечно-сосудистой системы. При этом мужчины с первой группой крови положительного и отрицательного резус-фактора сильнее других предрасположены к болезням, связанным с избыточным весом, пишет life.ru