Названы лучшие кроссовки года

Кроссовки Virgil Abloh x Air Jordan 1, созданные дизайнером Вирджилом Абло для Nike, получили премию «Достижения в области обуви» (FNAA) как лучшая спортивная обувь 2017 года. Об этом сообщает HypeBeast.

Кроссовки поступили в продажу в США 6 сентября, они стоят 190 долларов. Вирджил Абло — основатель и креативный директор марки Off White, также он был личным стилистом рэпера Канье Уэста.



Дизайнер представил совместный проект с Nike в конце августа 2017 года. Речь идет о коллекции обуви The Ten. Абло по-новому оформил ключевые модели, в том числе Air Jordan 1, Hyperdunk и AirMax. В России обувь продается в московском ЦУМе.

Премию FNAA основало онлайн-издание Footwear News. Среди претендентов на награду за лучшую спортивную обувь также были дизайнер Джанвито Росси и основатель бренда Kith Ронни Фиг.