В США около миллиона человек остались без света из-за шторма

В ряде штатов на северо-востоке США около 930 тысяч человек остались без электроснабжения из-за штормовой погоды, сообщает NBC.

В понедельник, 30 октября, в 4.30 утра по местному времени коммунальные предприятия сообщили, что по крайней мере 591 тысяч домов были отрезаны от электроснабжения. Местные власти предупредили граждан о вероятности продолжения штормовой погоды.

Накануне шторм уже вызвал проблемы с электричеством в штатах Пенсильвания, Нью-Джерси и Нью-Йорк, пишет korrespondent.net