Спортивное авто Стива Джобса продадут на аукционе

На аукционе Sotheby’s продадут спортивный родстер BMW Z8, принадлежащий ранее Стиву Джобсу. Автомобиль будет продаваться со всеми документами и подтверждением о бывшем владельце. Ожидаемая сумма, которую планируют получить от продажи - 300-400 тысяч долларов, о чем отмечает Macrumors.

Сообщается, что мощность родстера составляет 400 лошадиных сил. Стив Джобс владел автомобилем с октября 2000 года, а выпущен он был в апреле того же года.

Пробег авто составляет только 24 400 километров. Также сообщается, что родстер оснащен сотовым телефоном производства Motorola, который бывший владелец не очень любил.

В 2003 году Стив Джобс продал автомобиль. Как сообщает издание Macrumors, следующий владелец проживает в Лос-Анджелесе, пишет korrespondent.net.