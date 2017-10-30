Македонию за долги отстранили от Евровидения

Европейский вещательный союз отстранил Македонию от участия в песенном конкусре Евровидение-2018. Об сообщает ESCtoday.

Из-за существенной задолженности национальный телевещатель Македонии MRT более не имеет доступа к услугам, предоставляемых Европейским вещательным союзом, в том числе к новостям Евровидения, теряет право на трансляцию спортивных мероприятий, на юридическое, техническое и научно-исследовательскую экспертизу и лоббирование услуг.

MRT также теряет право на участие в конкурсе песни Евровидение-2018, но сохранит право на участие в конкурсе Детское Евровидение-2017.

Своим заявлением EBU окончательно подтвердил, что Македония не примет участия в Евровидении 2018, который пройдет в мае в Лиссабоне, сообщает korrespondent.net