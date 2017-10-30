Архивная песня Фредди Меркьюри стала хитом Сети

На официальном YouTube-канале была обнародована песня All Dead, All Dead в исполнении Фредди Меркьюри. Композиция за три дня собрала свыше 220 тысяч просмотров.

Известно, что оригинальная версия песни вышла в 1977 году в альбоме News Of The World. Вокальную партию в ней исполнил гитарист Брайан Мэй.

В то же время в архиве также сохранилась версия в исполнении солиста группы. Она выйдет на юбилейном переиздании пластинки, релиз которой назначен на 17 ноября 2017 года, сообщает korrespondent.net.