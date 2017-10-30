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Кипящая вода двигает пески Марса
// фото: VistaNews.ru
17:38, 30 Oct 2017
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Когда-то на Марсе шумел прибой, а дно неглубоких морей согревали горячие источники. Но потом что-то пошло не так. Сейчас на Красной планете вода существует в виде льда, в основном она закована в полярных шапках .

Есть кое-какие свидетельства, что и в нынешние суровые времена вода иногда течёт по Марсу. Но эти ручьи, даже если они есть, редки и недолговечны. Откуда же тогда на Красной планете овраги и прочие формы рельефа, которые на Земле образуются мощными потоками воды?

Планетологи давно спорят об этом. Есть версия, что всему виной углекислый газ. Выдвигаются и иные гипотезы.

Команда учёных из Открытого университета в Великобритании рассказала о своём варианте ответа на этот вопрос. В статье, опубликованной в журнале Nature Communications, они предполагают, что "водные" ландшафты на Марсе создаёт кипяток.

Как известно всем, кто не прогуливал физику в средней школе, температура кипения жидкости зависит от давления. Если откачать из колбы достаточно воздуха, можно заставить воду вскипеть даже в холодильнике. На Марсе, где атмосферное давление ниже земного в сто с лишним раз, это обстоятельство немаловажно.

Исследователи смоделировали условия Красной планеты в специальной экспериментальной камере. В ней воссоздали "марсианскую" температуру и давление. К осадочным породам, имитировавшим марсианский грунт, было добавлено немного жидкой воды. Вода, разумеется, вскипела.

Исследователи обнаружили, что смешанный с кипящей водой и паром грунт стал необычайно пластичным. Частицы грунта приподнимались на потоке водяного пара как на воздушной подушке, и это увеличивало их подвижность в девять раз.

Более того, авторы рассчитали, что на Марсе с его небольшой гравитацией эффект такой "паровой подушки" будет сохраняться почти в 50 раз дольше, чем в условиях эксперимента на Земле.

Таким образом, заключают исследователи, для перемещения огромных масс грунта, создания оврагов, террас и прочих "водных" форм рельефа не нужно могучих рек и весенних половодий. Достаточно совсем небольшого количества жидкой воды.

Однако и "совсем немножко" воды не возьмётся из ниоткуда. Авторы говорят, что её происхождение требует дополнительных исследований.

Между прочим, мы писали о том, что данные аппарата Mars Odissey, возможно, указывают на огромные запасы льда там, где его вроде бы совсем не должно быть – на марсианском экваторе. Быть может, учёным предстоит ещё немало открытий на тему "водного баланса" Красной планеты, пишет vesti.ru




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